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Mersin'de balık tezgahları dolup taştı

Mersin'de balık tezgahları dolup taştı
26.12.2021 12:34

OTOMATİK OYNAT

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Mersin'de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı sonu olmasına rağmen balığa zam gelmedi. Av yasağının kalkması ile tezgahlar dolup taşarken vatandaşların ucuz balığa ilgisi yoğun oldu. Mersin balık pazarında da çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini alıyor. Balık fiyatları en uygun dönemini yaşarken, balıkçılar vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye davet etti. Tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, Şu an havaların iyi gitmesinden dolayı rahat bir şekilde avlanma yapılabiliyor. Bu yüzden balık sıkıntısı şu anda yaşamıyoruz, balık bolluğu var. Tezgahlarımızda meşhur balığımız sardalya mevcut. Çupra, levrek barbun, gümüş, mezgit her çeşit balığımız var. Hamsimiz Karadeniz?den geliyor. Hamsi ve sardalyede şu anda bolluk ve ucuzluk var. Tüm vatandaşlarımızı balık yemeye çağırıyorum dedi.

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