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Mersin'de aşırı süratli bir araç, okuldan çıkan öğrenci grubunun arasına daldı

Mersin'de aşırı süratli bir araç, okuldan çıkan öğrenci grubunun arasına daldı
13.01.2023 17:45

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Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'deki Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 01 UB 434 plakalı araç, akşam saatlerinde okuldan çıkan 5 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. Kamera görüntülerinden oldukça süratli olduğu görülen araç, kazanın ardından hızını alamayarak yoluna devam ederken, çarptığı öğrenciler yola savruldu. Kazada, 10. sınıf öğrencilerinden 3'ü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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