Mersin'de arı kamyonu devrildi! 3 yaralı

Mersin’in Toroslar ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, binlerce arı çevreye yayıldı. Olay yerine gelen arıcılar, yola saçılan arıları toplamak için seferber oldu.

ARI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
Olay, Toroslar ilçesi Güzeloluk Mahallesi yakınlarında, TAG Otoyolu çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı kovanı yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

BİNLERCE ARI ÇEVREYE YAYILDI
Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, kamyondaki kovanlar devrilince binlerce arı etrafa saçıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ARICILAR YARDIMA KOŞTU
Etrafa yayılan arılar nedeniyle çevredeki sürücüler zor anlar yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ekiplerinin yanı sıra Mersin Arıcılar Birliği'nden arıcılar sevk edildi.

ARILAR GÜVENLİ ALANA TAŞINDI
Gönüllü arıcılar tarafından toplanan arılar yeniden kovanlara alınarak güvenli bir alana taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

