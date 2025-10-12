Mersin'de arı kamyonu devrildi! 3 yaralı

ARI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Olay, Toroslar ilçesi Güzeloluk Mahallesi yakınlarında, TAG Otoyolu çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı kovanı yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

BİNLERCE ARI ÇEVREYE YAYILDI

Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, kamyondaki kovanlar devrilince binlerce arı etrafa saçıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ARICILAR YARDIMA KOŞTU

Etrafa yayılan arılar nedeniyle çevredeki sürücüler zor anlar yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ekiplerinin yanı sıra Mersin Arıcılar Birliği'nden arıcılar sevk edildi.

ARILAR GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Gönüllü arıcılar tarafından toplanan arılar yeniden kovanlara alınarak güvenli bir alana taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.