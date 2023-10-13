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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 23:58 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 00:03

Mersin'de 18 katlı binanın son katında saunadan çıkan yangın paniğe neden oldu!

Mersin'de 18 katlı bir binanın son katında bulunan yabancı uyruklu bir aileye ait dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Merkez Yenişehir ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi'nde bulunan Zigana Plus Sitesi'nde öğle saatlerinde 18 katlı binanın son katında yangın çıktı. Suriyeli Hüsam Sous'a ait dairede saunadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Suriyeli aile, binadan çıkarak canlarını kurtarırken, alevler binanın çatısına kadar yükseldi. Yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mersinde 18 katlı binanın son katında saunadan çıkan yangın söndürüldü

Ekipler, binadaki diğer dairede bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken, site sakinleri de zarar görmesinden korktukları araçlarını dışarıya çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin daireye hortum çekerek yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.

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