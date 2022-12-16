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Mersin Tarsus'ta otobüs yayalara çarptı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı

Mersin Tarsus'ta otobüs yayalara çarptı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı
16.12.2022 09:05

OTOMATİK OYNAT

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Mersin’in Tarsus ilçesinde özel halk Otobüsünün çarptığı kazada kız hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Yusuf K. idaresindeki 33 C 5026 plakalı özel halk otobüsü, Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musavat (53) ve kızı Ayşe Yıldırım'a (33) çarptı. Kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı kontrolde araç altında sıkışan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Musavat Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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