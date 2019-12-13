Mersin Tarsus vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı | Video 13.12.2019 13:10

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini öldürdü. Aynı silahla kendi kafasına sıkan koca Serdar D. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdar D.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Adana'da ikamet eden Serdar D. (34), 2 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen ve baba ocağına gelen eşi Emine D.'yi (31) evden çıkarken yakaladı. İşe giden eşinin yolunu kesen Serdar D. önce eşinin baş kısmına silahla ateş ederek yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı. 2 çocuk annesi Emine D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis tarafından Tarsus'taki özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine D. kurtarılmadı. Genç kadının cenazesi otopsi için Adana'ya gönderildi.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar D.'nin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.