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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024, 13:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 14:01

Mersin Tarsus cinayet haberi: Cani koca 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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