Mersin Mut’ta Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durdurularak 3 milyon 73 bin TL ceza uygulandı

Mut ilçesinde Göksu Nehri’ni kirlettiği tespit edilen iki zeytinyağı tesisinin faaliyeti durduruldu. Tesis sahiplerine toplam 3 milyon 73 bin lira idari para cezası uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde 23 zeytinyağı üretim fabrikası ile 2 prina işleme tesisi, Silifke'de ise 8 zeytinyağı üretim fabrikası ile 1 prina işleme tesisinin bulunduğu belirtildi. Mut ve Silifke ilçesinin içerisinden geçen Göksu Irmağı'nın renginin, zeytin karasuyu deşarjından değişmesi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bölgedeki tesislere 18-21 Aralık tarihinde bölgedeki tesislere yönelik gece ve gündüz saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlerde Çevre Kanunu'na muhalefet eden biri önceden tespit edilen 2 adet işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu’nca toplam 2 milyon 941 bin 920 lira idari para cezası uygulandı. Toplam uygulanan idari para cezası 3 milyon 73 bin 436 lira oldu. Bu tesislerin faaliyetleri Çevre Kanunu kapsamında gerekli önlem ve izinler alınıncaya kadar durduruldu. Ayrıca bu işletmelerin yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatıldı. Bölgede bulunan ve atık su olan zeytin karasuyu oluşturan tesislere yönelik denetim faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.