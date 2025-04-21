Meriç Nehri’nde trajik son: 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Edirne'nin Meriç Nehri Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü mevkisinde , yüzmek için nehre giren 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan , suya kapılarak kayboldu. Yanındaki arkadaşının çevredekilere haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yetersiz kalması üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden yardım istendi. Dalgıç polisler, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Ege İshak Karafidan'ın cansız bedenine ulaştı .
Hayatını kaybeden Karafidan'ın cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan ailesi, acı haberle sinir krizi geçirdi . Olayla ilgili soruşturma sürüyor.