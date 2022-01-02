Haberler Yaşam Videoları Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıklarla geziyor

Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıklarla geziyor

Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıklarla geziyor
02.01.2022 09:29

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:14
Miley Cyrus'un yılbaşı...
Ana Sayfa 01:44
Fransa yeni yıla araç yakma...
Ana Sayfa 00:42
CHP'li Sezgin Tanrıkulu...
Ana Sayfa 00:46
Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de...
Ana Sayfa 02:10
Gaziantep'te ikinci pitbull...
Ana Sayfa 01:47
Miley Cyrus sahnede...
Ana Sayfa 01:26
İmamoğlu şiir okuyunca dalga...
Ana Sayfa 02:35
1 Ocak 2022'de deniz keyfi!
Ana Sayfa 02:07
İstanbul’da taksi sürücüleri...
Ana Sayfa 00:57
Yılın ilk paketleri Kandil'den...
Ana Sayfa 02:42
Polisi çileden çıkartan genç...
Ana Sayfa 04:26
Çanakkale Köprüsü'nde geri...

Edirne’de Meriç ve Ergene Nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı, şaşkınlığını gizleyemedi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Bababeski ilçeleriyle, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçelerden geçen Ergene Nehri yatağından taşmış ve tarım arazileri su altında kalmıştı. Bulgaristan’da da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçerek Saros Körfezine dökülen Meriç Nehri’nin su seviyesinde de artış yaşanıyor. Ergene Nehri ile Meriç Nehri’nin birleştiği İpsala ilçesinde DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildi. DSİ’nin İpsala ilçesinde bulunan debi ölçüm istasyonunun verilerine göre, pazartesi günü 356 metreküp/saniye ölçülen debi bugün itibariyle 1210 metreküp/saniyeye yükseldi. Ergene ve Meriç Nehri’nin birleştiği alanda bulunan tarım arazileri su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı, şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA