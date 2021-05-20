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Meral Akşener'den ''PKK'yla işbirliği yapıyorsunuz'' diyen vatandaşa saygısız cevap: ''Hadi oradan''

Meral Akşener'den ''PKK'yla işbirliği yapıyorsunuz'' diyen vatandaşa saygısız cevap: ''Hadi oradan''
20.05.2021 13:51
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Son dakika haberi...İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti sırasında ''PKK'yla işbirliği yapıyorsunuz'' diyen vatandaşa skandal yanıtlar verdi. Vatandaşa aşırı sinirlenen Akşener "Seni Allah'a havale ediyorum. Hadi oradan hadi." şeklinde yanıt verdi.


Son dakika haberi...İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Grupla partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Akşener gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.

HALKLA BULUŞMA TOPLANTILARINDA BÜYÜK TEPKİ ALDILAR
Millet İttifakı'nın açık bir ortağı olduğu ortaya çıkan HDP'nin ittifakta bulunmasından rahatsız olmayan İYİ Parti yönetimi, vatandaştan büyük tepki alıyor. CHP'nin olası bir iktidar olma durumunda HDP'ye bakanlık vereceğini açıklamasının ardından sessizliğe bürünen Akşener liderliğindeki parti halkla buluşma toplantılarında, vatandaşa sırtını döndü.

AKŞENER'DEN VATANDAŞA SAYGISIZ CEVAP: HADİ ORADAN
Akşener'in ziyareti sırasında kendisine "hoşgeldiniz" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyalog kamuoyundan çok sert tepki aldı. Bir hanımefendi Millet İttifakı'nın ortağı HDP ile neden işbirliği yapıyorsunuz diye sorunca Akşener, soruyu soran vatandaşa "Bu nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp ayıp. Hadi orada hadi." diye karşılık verdi.

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