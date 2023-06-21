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Meksika’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü güvenlik güçlerine çarptı!

Meksika’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü güvenlik güçlerine çarptı!
21.06.2023 00:32 - Son Güncelleme: 21.06.2023 00:35

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Meksika’nın Sonora eyaletinde 'dur' ihtarına uymayan araç, Ulusal Muhafızlardan kaçtığı sırada kendisini durdurmak isteyen başka bir Ulusal Muhafız ekibine çarptı.

Yaşam Videoları

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletindeki Hermosillo ile Ciudad Obregon şehirleri arasındaki yolda 'dur' ihtarına uymayan araç Ulusal Muhafızlardan kaçmaya başladı. İçerisinde 2 gencin bulunduğu araç, Ulusal Muhafız ekiplerinden kaçarken, yolda kendisini durdurmaya çalışan başka bir Ulusak Muhafız ekibine çarptı. Olay sonrası araçta bulunan 2 genç gözaltına alındı.

Meksika Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, kovalamacanın ön plakası bulunmayan bir aracın güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istenmesi ile başladığı ifade edilerek, aracın yolda bulunan Ulusal Muhafız ekibine telsizle bildirildiği aktarıldı. Kaçan aracın sürücüsünün kendisini durdurmaya çalışan ekiplerin üzerine doğru aracını sürdüğü belirtilen açıklamada, olayda 1 Ulusal Muhafız personelinin yaralandığı ve Ulusal Muhafızlara ait araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

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