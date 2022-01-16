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Mehmetçiğin nöbet tuttuğu üs bölgesinde gönderdeki Türk bayrağı dondu

Mehmetçiğin nöbet tuttuğu üs bölgesinde gönderdeki Türk bayrağı dondu
16.01.2022 11:35

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Bazı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkların hüküm sürdüğü ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken bazı üs bölgelerinde kar kalınlığı 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

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