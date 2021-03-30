Mehmet amcayı dolandıran Ebru'dan şok itiraf! 'Ahlaksız teklifi kabul ettim'

Esra Erol'daki Mehmet amcayı dolandıran Ebru canlı yayında itirafıyla şoke etti! İş arkadaşı Ebru Hanım tarafından 535 bin lira dolandırıldığını iddia eden Mehmet Bey, Esra Erol'da canlı yayınına katıldı. Kendisinden 36 yaş küçük Ebru Hanım'a parasını kaptıran Mehmet Bey, bugün Esra Erol'da stüdyosunda Ebru Hanım ile yüzleşti. "Babam annemle ayrıldı, beni ve annemi kapı dışına atacak, kötü yola düşeceğiz" diyerek Ebru Hanım'ın 2 yıl önce kendisini aradığını ve 535 bin lira eşe dosta yalan söyleyerek borç aldığını ifade eden Mehmet amcanın sözleri karşısında Ebru Hanım'ın daha önce de başka kişilerden para aldığı ortaya çıktı. Ancak Mehmet amcayı dolandırdığı iddia edilen Ebru Hanım canlı yayında, 'Ahlaksız teklifi para karşılığı kabul ettim' itirafıyla şoke etti. Genç kadın stüdyodaki izleyicilerden tepki alınca, 'Yayında bunu söylemeyecektim aslında, tecavüz olduğu için' diyerek ikinci şoku yaşattı.