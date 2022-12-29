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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılabildi

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılabildi
29.12.2022 00:14 - Son Güncelleme: 29.12.2022 00:21

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır"denildi.

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Aktarmanın gerçekleştirildiği Nurtepe İstasyonu'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Güvenlik görevlileri, metroya gelen yolculara seferlerin gecikmeli yapıldığı bilgisini verdi. Bunun üzerine bazı yolcuların otobüs duraklarına yöneldiği görüldü. Arızayı giderme çalışmaları yaklaşık 3 saatte tamamlandı. İstasyon görevlileri arızanın raylarda yaşanan bir sıkıntı nedeniyle meydana geldiğini, çalışmayla sorunun giderildiğini ve seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" açıklaması yapıldı.

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