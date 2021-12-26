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Mazgal hırsızları polis ekipleri tarafından yakalandı

Mazgal hırsızları polis ekipleri tarafından yakalandı
26.12.2021 14:30

OTOMATİK OYNAT

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Avcılar’da bir apartmanın önünden mazgalları çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, 23 Aralık günü Avcılar Firüzköy Mahallesinde bulunan bir apartmanın önüne gelen iki kişi, mazgalları çalıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgi çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, daha önceden de bir çok suç kaydı bulunan D.T., S.G ve S.S. isimli şahısların at arabası ile hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit etti. Şüpheli şahıslardan D.T. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar “Açıktan Hırsızlık” suçundan Cuma günü sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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