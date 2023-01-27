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Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü
27.01.2023 20:11

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Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı. Yanan sahada kesim çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Marmaris’teki sağanak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü. 11 kilometrelik sahil havadan dron ile görüntülenirken, İçmeler sahilinde denizin azgın dalgaları kıyıyı dövdü. Dron ile görüntülen Marmaris yat limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris’in mavi ve turkuaz rengi kayboldu.

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