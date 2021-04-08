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Marmaris sahilleri bu sefer ineklerin oldu! Güneşin tadını çıkardılar

Marmaris sahilleri bu sefer ineklerin oldu! Güneşin tadını çıkardılar
08.04.2021 14:56
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahil bu sefer turistlere değil ineklere kaldı. Sıcak havayı ve güneşi fırsat bilen inekler sahile uzanarak güneşlendiler. Vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.


Marmaris'te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu.

Turunç Mahallesi'ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu.

Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi.

Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.

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