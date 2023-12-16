SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023, 15:48 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023, 15:52

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında Poyraz fırtınası etkili oluyor. İki gün süreceği tahmin edilen poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ'da birçok balıkçı teknesi, balıkçı limanına çekerek rıhtıma bağladı.


Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri de Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarına demirleyerek poyraz fırtınasının geçmesini bekledi.

Şehir merkezinde de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınaya dayanamayan park halindeki bir simit büfesinin yan yattığı gözlendi.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
16.12.2023Cumartesi
Edirne'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor!
16.12.2023Cumartesi
Çanakkale’yi sağanak vurdu! Tekneler battı, bazıları karaya oturdu
16.12.2023Cumartesi
Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada: Kızını korumak için koşarken kucağındaki çocuğuyla yere düştü
16.12.2023Cumartesi
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü
16.12.2023Cumartesi
Bunlar da Var
🔥🕊️ Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı yayınlandı ▶️ Barbar lütfen gitme... 00:45
▶️ Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı yayınlandı 🔥🕊️
16.12.2023Cumartesi
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü 03:34
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu
16.12.2023Cumartesi
Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e zabıta şovu! 00:23
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e zabıta şovu!
16.12.2023Cumartesi
Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada: Kızını korumak için koşarken kucağındaki çocuğuyla yere düştü 04:24
Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada
16.12.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA