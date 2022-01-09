Markette ürünleri seçerek çalan hırsız kameraya yakalandı

Sarıyer’de bulunan bir süpermarketi hedef alan iki hırsız, içeriden toplam değeri 945 lira olan ürün çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. İki hırsız otomobille kaçarken Sarıyer polisi tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları ürünleri başka bir markete satacakları ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü 13.15 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir süpermarketin önüne gelen iki şahıs aracı park etti. Ardından şahıslardan biri otomobilden inerek süpermarkete girdi. Şahıs bir süre sonra reyonlarda gözüne kestirdiği ürünleri raflardan almaya başladı.