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Mardin'deki kazada şehit olan polis Yahya Ergin için tören

Mardin'deki kazada şehit olan polis Yahya Ergin için tören
21.08.2022 11:36

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Derik'te dün yaşanan kazada şehit olan polis Yahya Ergin için Mardin'de tören düzenlendi. Törende şehidin eşi ve görev arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı.

Yaşam Videoları

Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi.

Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi.

Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve polis memurları katıldı.

Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin, dün ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmiş, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit olmuştu.

Kazada ayrıca 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

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