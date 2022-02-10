Mardin’de sokak köpekleri saldırısına uğrayan çocuk konuştu

Mardin'nin Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ahmet’in annesi Nurşin Dal, “Oğlumu o halde görünce kendimden geçtim” dedi. Olay, dün Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir vatandaşın çocuğu yaralı halde bulmasıyla Sağlık Ocağına götürülüp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlunun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını belirten Nurşin Dal, "Dün, oğlum köyde başıboş gezen köpekler yüzünden bu hale geldi. Başka kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bir adam oğlumu yaralı ve ellerini başının üstüne koymuş bir halde buluyor. O da bize telefon açtı. ‘Sizin oğlunuz mu’ diye sordu. Oğlumu Sağlık Ocağına götürmüş” dedi.