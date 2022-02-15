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Mardin’de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeği vatandaşlara saldırdı

Mardin’de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeği vatandaşlara saldırdı
15.02.2022 20:58

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Mardin'in Derik ilçesinde okuldan dönen 4 öğrenci ile 3 kişi sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Yaralılar, Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelerde tedaviye alındı. Köpeklerin saldırı anı bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Mülkiye ve Kübra Ölçer'in amcası Sabri Ölçer, sokak köpekleri sorununa biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor. Yetkililere arz ediyoruz, köpekleri toplasınlar" dedi.

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