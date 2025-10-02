PODCAST CANLI YAYIN
Mardin’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı
Antalya Serik’te feci kaza: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü
YENİ GÖRÜNTÜ: Güllü'nün naaşı başında yürek burkan görüntü! Sinir krizi geçirdi!
Peygamberlere küfreden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı!
