PODCAST CANLI YAYIN
Mardin’de ölüm anı kamerada: Hızla gelen otomobil yayayı böyle ezdi

Mardin’de ölüm anı kamerada: Hızla gelen otomobil yayayı böyle ezdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Berivan Duman, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

FECİ KAZA KAMERADA
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 2 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, plakası belirlenemeyen bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a (32) çarptı.

YAYA GEÇİDİNDE ÖLÜM
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Duman ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Berivan Duman'ın yaya geçidine geldiği sırada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu görülüyor.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da Var

SGK’dan “K” harfi uyarısı! Primleriniz silinebilir!
SGK’dan “K” harfi uyarısı! Primleriniz silinebilir!
Serdar Öktem suikastı: Yurt dışından talimat mı verildi? Suç örgütü hesaplaşması mı?
Serdar Öktem suikastı: Yurt dışından talimat mı verildi? Suç örgütü hesaplaşması mı?
Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü
Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle