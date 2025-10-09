Mardin’de ölüm anı kamerada: Hızla gelen otomobil yayayı böyle ezdi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Berivan Duman, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
FECİ KAZA KAMERADA
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 2 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, plakası belirlenemeyen bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a (32) çarptı.
YAYA GEÇİDİNDE ÖLÜM
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Duman ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Berivan Duman'ın yaya geçidine geldiği sırada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu görülüyor.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.