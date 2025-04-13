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Mardin’de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: Aynı aileden 6 yaralı!
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Mardin’de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: Aynı aileden 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:29:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 01:33:20

Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR’ın hafif ticari araçla çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı. Musa bebeğin durumu ağır.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi Güney çevre yolunda 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Selim K. (36) yönetimindeki 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak şarampole devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Selim K., eşi Sultan K. (32) ve çocukları Halime K. (11), Mehmet Ali K. (10), Mehmet Emin K. (9) ve Musa K. (1) yaralandı. TIR şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Musa bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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