Mardin'de garip olay! Cam kapıyı fark etmedi kafasını çarptı: O anlar kamerada
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda ilginç bir kaza yaşandı. Marketin cam kapısını fark etmeyen bir kişi, kapıya çarparak geriye savruldu.
Olay, ilçedeki bir petrol ofisinin marketinde meydana geldi. Market girişine yönelen kişi, kapının kapalı olduğunu fark etmeyince kafasını sert şekilde cama çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden şahıs, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Yaşanan anlar, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahsın kapıya çarpıp geri savrulduğu ve çevredekilerin olayı fark etmesi yer aldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.