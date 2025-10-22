Hatay'da balçığa saplanan eşek vinç yardımıyla kurtarıldı! İşte o anlar

Mardin'de garip olay! Cam kapıyı fark etmedi kafasını çarptı: O anlar kamerada

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahsın kapıya çarpıp geri savrulduğu ve çevredekilerin olayı fark etmesi yer aldı.

Olay, ilçedeki bir petrol ofisinin marketinde meydana geldi. Market girişine yönelen kişi, kapının kapalı olduğunu fark etmeyince kafasını sert şekilde cama çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden şahıs, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.