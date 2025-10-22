PODCAST CANLI YAYIN
Mardin'de garip olay! Cam kapıyı fark etmedi kafasını çarptı: O anlar kamerada

Mardin'de garip olay! Cam kapıyı fark etmedi kafasını çarptı: O anlar kamerada

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda ilginç bir kaza yaşandı. Marketin cam kapısını fark etmeyen bir kişi, kapıya çarparak geriye savruldu.

Olay, ilçedeki bir petrol ofisinin marketinde meydana geldi. Market girişine yönelen kişi, kapının kapalı olduğunu fark etmeyince kafasını sert şekilde cama çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden şahıs, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan anlar, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahsın kapıya çarpıp geri savrulduğu ve çevredekilerin olayı fark etmesi yer aldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
Ümraniye'de korkutan çatı yangını
Ümraniye'de korkutan çatı yangını

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle