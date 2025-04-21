Mardin’de ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarptı!

Giriş Tarihi: 21.04.2025 18:33:41

Mardin'in Nusaybin ilçesinde , öğle saatlerinde uygulama noktasında meydana gelen olayda, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurulmak istendi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Takibe alınan sürücü, otomobiliyle yola kapan atan polis memuruna çarptı . Çarpmanın etkisiyle polis memuru yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor