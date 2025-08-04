Mardin’de devrilen TIR alev aldı: Şoför yanarak can verdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen TIR alev aldı, sürücü Mehmet Çiftçi (50) yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Odabaşı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çiftçi idaresindeki plakası belirlenemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin ardından aracın motor kısmı alev aldı. Şoför Çiftçi, yanan araçta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak yapılan incelemede, sürücü Mehmet Çiftçi'nin araç içinde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.