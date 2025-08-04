PODCAST CANLI YAYIN

Mardin’de devrilen TIR alev aldı: Şoför yanarak can verdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan TIR devrildi, ardından alev aldı. Araçta mahsur kalan şoför Mehmet Çiftçi, yanarak hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen TIR alev aldı, sürücü Mehmet Çiftçi (50) yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Odabaşı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çiftçi idaresindeki plakası belirlenemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin ardından aracın motor kısmı alev aldı. Şoför Çiftçi, yanan araçta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak yapılan incelemede, sürücü Mehmet Çiftçi'nin araç içinde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon
Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon
Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü! Netanyahu ne dedi?
Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü! Netanyahu ne dedi?
Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı
Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle