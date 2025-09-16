PODCAST CANLI YAYIN

Mardin'de boş tarlada erkek cesedi bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş tarlada 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Güney çevre yolundaki boş tarlada hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede, cesette kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle