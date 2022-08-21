Haberler Yaşam Videoları Mardin Derik'teki TIR kazasında hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi

Mardin Derik'teki TIR kazasında hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi

Mardin Derik'teki TIR kazasında hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi
21.08.2022 06:12 - Son Güncelleme: 21.08.2022 06:29

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:33
Taksimetreyi açmadı, turistten...
Yaşam 05:51
Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü...
Yaşam 01:23
Bakırköy'deki Adalet Sarayı...
Yaşam 03:38
İstanbullu güne sisle uyandı!...
Yaşam 05:07
Cihan bebek olayı
Yaşam 01:05
İstiklal Caddesi'nde tekmeli...
Yaşam 00:51
Başıboş at trafiği karıştırdı
Yaşam 01:55
Bir mahalleye kabus gibi...
Yaşam 00:24
FETÖ'nün TSK'daki...
Yaşam 00:50
TEM'i karıştıran yaya
Yaşam 01:39
Adana’da DEAŞ operasyonu!
Yaşam 00:33
Ankara’da cadde ortasında...

Mardin Derik'te yaşanan feci trafik kazasında hayatını kaybedenlerden İsa Ayebe, İrfan Aktaş ve İbrahim Has isimli vatandaşlar, Bakan Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.

Yaşam Videoları

Mardin'in Derik ilçesinde iki TIR'ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır'ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik İlçe Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU 1 HAFTA ÖNCE DERİK'E TAYİN OLMUŞ
Öte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA