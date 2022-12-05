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Manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybetti

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybetti
05.12.2022 09:25

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Amanken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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