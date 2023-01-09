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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
09.01.2023 00:23 - Son Güncelleme: 09.01.2023 00:31

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Edinilen bilgiye göre, gece saat 23.00 sıralarında Alaşehir’e bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde Fatma D’ye (61) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde tek başına yaşayan Fatma D. yatak odasından çıkan dumanları fark etmesi üzerine kendisini dışarıya attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri, evden yükselen alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu alevler yandaki diğer ahşap evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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