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Manisa'daki dehşet evinden yeni görüntü! Dayakçı gelin ve oğlu...

Manisa'daki dehşet evinden yeni görüntü! Dayakçı gelin ve oğlu...
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Müge Anlı'da bugün (7 Nisan 2021) yaşananlar... Manisa'da gelin işkencesi! Dehşet evinden yeni görüntüler! Biri öldüresiye dövdü diğeri eğlenip dans etti! Dayaktan mı öldü eşarpla mı boğuldu? Bir taraf kaydetti diğer taraf işkence etti. Akılalmaz olaylar...


Müge Anlı, dün adı geçen torunların ve gelinin de canlı yayında olacağını söyledi. Yeni görüntülerin ortaya çıktığını dile getiren Müge Anlı, yeni görüntülerde Fidan Hanım'ın göbek attığını belirtti. Müge Anlı, videolarda Fidan Hanım'ın hiç sesini çıkarmamasını eleştirerek bu şiddete göz yummuşsun dedi. Fidan Hanım ise video kaydını durduktan sonra dur anne diye söylemde bulunduğunu iddia ederken stüdyoda olan Himmet Bey'in eşi Cennet Hanım, Fidan Hanım'ın Fadime Hanım'ın kafasına çuval bile geçirdiğini ileri sürdü.

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