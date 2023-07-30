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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 21:11 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 21:25

Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetlemeye tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaptığı görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı. Şüpheli ilk ifadesinde "eğlence" savunması yaptı. Öte yandan işletmeyse mühürlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine inceleme başlattı.

Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli ve işletme tespit edildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.

Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.

İŞLETME FAALİYETTEN MENEDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine ilgili işletmenin faaliyetten menedildiğini, işletme ve işletme çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığı hatırlatılırken şu ifadelere yer verildi:

"Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlına ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten men edilmiştir. 5996 Sayılı Kanın kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntülere konu olan işletmenin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

KONYA'DA DA BENZER ÖRNEK YAŞANMIŞTI

Bir benzer örnekte Konya'da yaşanmış, süt toplama merkezindeki kazan içinde iç çamaşırlarıyla yıkanma görüntüleri ortaya çıktıktan sonra tepki toplayan kişi tutuklanmıştı.

Sanık, yargılandığı davadan beraat ettikten sonra da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü 70 kişiden şikayetçi olmuştu.

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