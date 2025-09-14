PODCAST CANLI YAYIN

Manisa’da ters yönde facia: 2 ölü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobil kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ters yönde ilerleyen aracın kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gölmarmara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde ilerleyen E.Ş. (35) yönetimindeki otomobil, karşı yönden kendi şeridinde seyreden D.B. (64) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü E.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.'nın (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

