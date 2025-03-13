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Manisa’da salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Manisa'da salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 22:04 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 22:04

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, ters oturduğu salıncakta sıkışınca itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynı Ali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki parkta arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki Şafak K.Ç., anne bebek salıncağının bebek bölümüne ters oturduğu sırada sıkıştı. Bir süre çevredeki vatandaşlar tarafından yürütülen çalışmalarla çocuğun sıkıştığı yerden çıkarılamaması sonrası durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çocuğun sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlattı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği operasyonda, salıncağın kesilerek çocuk sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumu kontrol altına alınan Şafak K.Ç., kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

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