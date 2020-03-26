Manisa'da polisten yaşlı vatandaşa tepki çeken müdahale 26.03.2020 13:37

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşın sokağa çıkmasına sınırlama getirilirken, bazı illerde vatandaşların yasağa uymayarak sokağa çıktığı görüldü. Manisa'da denetim yapan polis ekiplerinin yasak kapsamında bulunan bir vatandaşa uyguladığı sert müdahale tepki çekti.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 500 bine yaklaşırken, Türkiye'de de vaka sayısı 2 bin 500 sınırına dayandı. Vakalardan en çok etkilenen kesim olan yaşlılar için ayrıca tedbir alınırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandırıldı.

POLİSTEN TEPKİ ÇEKEN MÜDAHALE

Ancak bazı illerde yaşlı vatandaşların bu yasağa uymadıkları görüldü. Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri tarafından başlatılan denetimlerde yurt genelinde birçok yaşlı vatandaşa ceza kesildi.

Manisa'da yaşanan olay ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Manisa Otogarı'nda denetim yapan polis ekipleri, yasak kapsamında bulunan bir vatandaşa müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahale işlemi sırasında yaşlı vatandaşın üzerine yürüyerek bağrınırken, sosyal medyada yayılan görüntüler eleştirildi.