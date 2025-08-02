Manisa’da otobüsle otomobil çarpıştı: Karı-koca hayatını kaybetti

MANİSA'DA OTOBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, aynı araçta bulunan karı-koca yaşamını yitirdi, bir kadın ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayakkabıcılar Sitesi'nden Sanayi Sitesi yönüne geçmek isteyen Arif Öztürk (58) idaresindeki 45 U 3063 plakalı otomobile, Uşak yönünden İzmir istikametine giden Ali G. yönetimindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, KARI-KOCA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü Arif Öztürk, eşi Ayşe Öztürk (51) ve akrabaları Ayşe K. araç içerisinde sıkıştı. Kazaya tanıklık eden otobüs yolcuları arasında bulunan bir doktor, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralıları Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Ayşe K. ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü Ali G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.