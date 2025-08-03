Manisa'da otobüs dehşeti kamerada: Otomobil ile çarpıştı! Yaşlı çift öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşakta yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde bulunan Arif Öztürk (68) ve eşi Ayşe Öztürk (65) hayatını kaybetti, akrabaları Ayşe K. (47) ise yaralandı. Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ayakkabıcılar Sitesi yönünden Sanayi Sitesi istikametine geçmeye çalışan Arif Öztürk idaresindeki 45 U 3063 plakalı otomobile, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ali G. (53) yönetimindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, Arif ve Ayşe Öztürk ile yanlarındaki akrabaları Ayşe K. ağır yaralandı. İlk müdahaleyi otobüsteki yolcular arasında bulunan bir doktor yaptı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arif ve Ayşe Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ayşe K.'nin ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü Ali G. gözaltına alındı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kavşağa girdiği sırada hızla gelen otobüsün çarpması ve otomobilin savrulması yer alıyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.