Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı

Kaza nedeniyle Simav çevre yolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada öğrenci servisinde bulunan 8 öğrenci ile hafif ticari aracın sürücüsü Zinnur Eroğlu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayı duyan veliler soluğu hastanede aldı. Büyük panik yaşayan aileler, tedavi altındaki çocuklarının başından bir an olsun ayrılmadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan öğrenciler, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Çok sayıda ambulans sevk edildi

Demirci ilçesi Hacıhamza Mahallesi Simav çevre yolunda meydana gelen kazada, Muharrem Baş yönetimindeki 45 J 8243 plakalı öğrenci servisi, Belkent Sitesi'ne öğrenci almak için girdiği sırada, karşı yönden gelen Zinnur Eroğlu idaresindeki 45 PD 333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı.