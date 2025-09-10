Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı
Manisa’nın Demirci ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8’i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaralandı. Veliler hastaneye akın ederken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Demirci ilçesi Hacıhamza Mahallesi Simav çevre yolunda meydana gelen kazada, Muharrem Baş yönetimindeki 45 J 8243 plakalı öğrenci servisi, Belkent Sitesi'ne öğrenci almak için girdiği sırada, karşı yönden gelen Zinnur Eroğlu idaresindeki 45 PD 333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı.
Çok sayıda ambulans sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan öğrenciler, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Veliler hastaneye koştu
Kazayı duyan veliler soluğu hastanede aldı. Büyük panik yaşayan aileler, tedavi altındaki çocuklarının başından bir an olsun ayrılmadı.
9 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi
Kazada öğrenci servisinde bulunan 8 öğrenci ile hafif ticari aracın sürücüsü Zinnur Eroğlu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Yol kısa süreli kapandı
Kaza nedeniyle Simav çevre yolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.