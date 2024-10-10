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Manisa'da korkutan orman yangını
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Manisa'da korkutan orman yangını

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 14:35 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 14:35

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım alanından çıkan yangının ormana sıçraması sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesi'nde çıktı. Tarım arazisinde çıkan yangının ormana sıçraması sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerine haber verildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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