Manisa’da korkunç olay! Köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Yer: Manisa’nın Yunusemre ilçesi... Evinin önünde oynadığı sırada, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Mert Dilek (8), ölümden döndü. Olayı duyarak geldiği yerde çocuğunu kanlar içerisinde yerde gören anne Meral Dilek (41), sinir krizi geçirerek bayıldı. Bir dişi kırılan çocuğun yüzündeki derin kesiklere Manisa Şehir Hastanesinde 60 dikiş atıldı. Komşuların köpeği uzaklaştırmasıyla kurtulan Mert Dilek, "Artık köpekleri görmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Geceleri korkuyorum" ifadelerini kullandı