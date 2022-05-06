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Manisa'da kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında uyurken bulundu

Manisa'da kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında uyurken bulundu
06.05.2022 10:35

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Manisa'da evlerinin bahçesinde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolan küçük kız, arama kurtarma ekipleri tarafından evinin 1 kilometre uzağındaki bir duvarın kenarında uyurken bulundu. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Emlakdere Mahallesinde dün akşam üzeri saat 19.00 sıralarında evinin bahçesinde oynarken bir anda ortadan kaybolan Zümral Efe isimli 5 yaşındaki kız çocuğunu kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 buçuk saat arayan ailesi çocuklarını bulamayınca durumu saat 21.30'da 112'yi arayarak jandarmaya bildirdi. İhbarın alınması ile birlikte ilk etapta Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığından 3 Asayiş Timi, 2 Trafik Timi, 3 JASAT Timi, Jandarma İz Takip Köpeği hemen olay bölgesine sevk edildi. Manisa AFAD ve AKUT ekipleri ile beraber ortak arama çalışması başlatan ekiplere Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri de katıldı. Kaybolan küçük kızın bulunması için bölgede İHA (İnsansız Hava Aracı) da kullanılması için irtibata geçildi. Küçük kız, bölgede arama çalışmalarına katılan JASAT Timi tarafından saat: 22.30 sıralarında evinden yaklaşık olarak 1 kilometre uzaklıkta bir duvarın kenarında uyurken bulunarak ailesine teslim edildi.

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