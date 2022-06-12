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Manisa'da intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı

Manisa'da intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı
12.06.2022 15:06

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisini başından silahla vurarak intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Ş.A.'nın kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını tespit etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ş.A., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Ş.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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