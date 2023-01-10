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Manisa'da ikinci kez petrol heyecanı! Su ararken buldular...

Manisa'da ikinci kez petrol heyecanı! Su ararken buldular...
10.01.2023 15:53

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Manisa'da petrol heyecanı yaşanıyor. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan çiftçi yine aynı durumla karşılaştı. 208 metreden çıkan sıvının petrol olduğundan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı alev aldı.

Yaşam Videoları

Manisa'nın Salihli'de Türkiye'yi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Üzüm bağları için su araya çiftçi petrol benzeri siyah bir sıvıyla karşılaştı.

Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı.

Kuyudan çıkan siyah sıvı incelenecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Salihli'de çalışmalar sürerken, geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı yerden yine benzer bir ihbar geldi.

Zeytinlikte üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, sondaj sırasında ham petrole benzeyen siyah sıvı ile karşılaştı. 208 metreden çıkan sıvıdan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı alev aldı, zeytin ağaçlarını tutuşturdu. Kuyudan çıkan siyah sıvıdan incelenmek üzere numune alınacağı bildirildi.

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