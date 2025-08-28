Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Demirci-Salihli karayolunun 2. kilometresinde 45 PB 573 plakalı Mustafa Uysal (42) yönetimindeki otomobilin hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen 35 PC 104 plakalı Gülcan Büber (41) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından Mustafa Uysal'a ait otomobil alev alması sonucu çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahalesi sonucu söndürüldü.



Kazada otomobil sürücüleri Mustafa Uysal (42), Gülcan Büber (41), Sibel Uysal (41), Arda Uysal (15), Eda Uysal (10), Ömürcan Bozyiğit (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkararak ambulanslara ve Demirci Belediyesi hasta nakil aracına alınarak Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kaza sebebiyle ulaşıma kapanan Demirci-Salihli karayolu yaralıların hastaneye kaldırılması ve araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.



Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da kaza yerine gelerek yaralıların durumları ile ilgili bilgi aldı.



Yaralıların Demirci Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.