Manisa'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına çatıların uçmasına ağaçların da zarar görmesine neden oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle sokağa düşerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sokaktaki bazı evlerin camlarının kırılmasına sıvaların dökülmesine neden olan olayda elektrik telleri de zarar gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve 112 ekibi sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda emniyet güçleri sokağın ortasında binaya yaslanan duran çatıdan ve kopan elektrik tellerinden kimsenin zarar görmemesi için sokağı emniyet şeridine alırken, çatının kaldırılması ve kopan elektrik tellerinin onarılması için çalışma başlatıldı.