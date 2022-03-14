Manisa'da don vuran bağlarda buz sarkıtları oluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi sonrası üzüm bağlarında buz sarkıkları oluştu. Don tehlikesine karşı önlem olarak yağmurlama sisteminin devreye girdiği bağlarda oluşan buz sarkıkları ilginç görüntülere sahne oldu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mart ayı gelmesine rağmen hava sıcaklıkları sıfır altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle gece yarısından sabaha karşı sıcaklıkların daha da düşmesi dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda da don tehlikesini meydana getiriyor. Don tehlikesine karşı bazı çiftçiler yağmurlama sistemiyle bağlarını sulayarak asmaların zarar görmesinin önüne geçmek isterken, su verilen bağlarda buz sarkıkları oluştu. İlginç görüntülere sahne olan bağlardaki buz sarkıkları adeta Sibirya'yı andırdı.