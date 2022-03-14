Haberler Yaşam Videoları Manisa'da don vuran bağlarda buz sarkıtları oluştu

Manisa'da don vuran bağlarda buz sarkıtları oluştu

Manisa'da don vuran bağlarda buz sarkıtları oluştu
14.03.2022 09:54

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:15
Kar yağışının bir günü böyle...
Yaşam 01:13
Park halindeki otomobile...
Yaşam 01:20
İşçileri taşıyan servis...
Yaşam 02:38
Kar tatili dönüşü vatandaşlar...
Yaşam 02:44
Aydos Tepesi'nden...
Yaşam 01:21
Yürüyüşten sonra dinlenmek...
Yaşam 00:20
Servis aracına çarpmamak için...
Yaşam 00:32
Freni tutmadı önünde duran...
Yaşam 01:59
Vatandaşlar karlı havanın...
Yaşam 01:53
Hakim Çiğdem Bayrakçeken son...
Yaşam 01:01
Park halindeki araç alev...
Yaşam 00:36
Hatay’da dev hortum!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi sonrası üzüm bağlarında buz sarkıkları oluştu. Don tehlikesine karşı önlem olarak yağmurlama sisteminin devreye girdiği bağlarda oluşan buz sarkıkları ilginç görüntülere sahne oldu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mart ayı gelmesine rağmen hava sıcaklıkları sıfır altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle gece yarısından sabaha karşı sıcaklıkların daha da düşmesi dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda da don tehlikesini meydana getiriyor. Don tehlikesine karşı bazı çiftçiler yağmurlama sistemiyle bağlarını sulayarak asmaların zarar görmesinin önüne geçmek isterken, su verilen bağlarda buz sarkıkları oluştu. İlginç görüntülere sahne olan bağlardaki buz sarkıkları adeta Sibirya'yı andırdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA