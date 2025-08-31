PODCAST CANLI YAYIN

Manisa’da arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kavşakta arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 35 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Mustafa E. yönetimindeki 43 AFT 127 plakalı Kütahya Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz ile İbrahim D. (35) idaresindeki 64 AAK 940 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü İbrahim D., ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D300 Karayolu'nun İzmir istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

